Carrefour: Profits en hausse en 2019, objectif d'économies relevé

Le premier groupe de distribution en Europe a également fait état d'une hausse de 7,4% de son résultat opérationel l'an dernier, soutenu par ses performances au Brésil et les réductions de coûts en France.

Carrefour se situe à mi-parcours de son plan de transformation à cinq ans visant à réduire les coûts et les effectifs et à accroître les investissements dans le commerce en ligne afin de soutenir les profits et le chiffre d'affaires face à la concurrence du géant du e-commerce Amazon.

Le groupe a laissé son dividende annuel inchangé à 0,46 euro et fixé un nouvel objectif de 300 millions d'euros de cessions d'actifs immobiliers non stratégiques d'ici 2022.

Carrefour prévoit désormais des économies de 2,8 milliards d'euros en année pleine d'ici la fin 2020 contre un précédent objectif de 2,6 milliards d'euros, après avoir réalisé à date deux milliards de réductions de coûts. Il indique qu'il poursuivra les économies au-delà de 2020.

Le résultat opérationnel courant de Carrefour s'est élevé en 2019 à 2,088 milliards d'euros, en ligne avec l'objectif fixé par le groupe en janvier de 2,090 milliards.

En France, où le PDG Alexandre Bompard a fait de la relance des ventes dans les hypermarchés une priorité, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 15,6 %, ce qui est également conforme aux prévisions de l'entreprise.

