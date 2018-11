Carrefour : Sélection des futures startups couvées par Showroomprivé et Carrefour

Carrefour accompagnera pour la première fois en 2019 une vingtaine de startups via l'incubateur Look Forward de Showroomprivé. Le processus de sélection a débuté pour identifier les projets les plus prometteurs.

La recherche de l'innovation est une priorité pour Carrefour à tous les niveaux de son organisation. L'accord stratégique signé en début d'année avec Showroomprivé prévoit ainsi la création d'un « desk retail » sponsorisé par Carrefour au sein de l'incubateur animé depuis trois ans par le site de vente en ligne. Une vingtaine de startups bénéficieront en 2019 d'un accompagnement adapté pour mener à bien leur projet innovant dans le secteur de la grande distribution.

Un accompagnement valorisé à 100 000 € par startup

Le 21 novembre dernier, une trentaine de startups ont pitché devant un jury composé notamment de Thierry Petit, CEO de Showroomprivé, Frédéric Bille, CEO de Beauté-Privée et Clément Marty, directeur Innovation du Groupe. Les 18 projets retenus seront annoncés en janvier et bénéficieront chacun de l'accompagnement de Showroomprivé et de Carrefour, valorisé à 100 000 € par startup.

Le soutien de Showroomprivé comprend un hébergement au sein de ses locaux français et européens, des services à tarif préférentiel (outils marketings, solutions de paiement, espace cloud , tarifs bancaires et postaux), une visibilité accrue (shootings photo, vidéos de présentation, audits UX et Google analytics, essais produits) et l'accès à son écosystème composé de 30 millions de membres et 2 000 marques partenaires.

Accès privilégié à l'écosystème de Carrefour

Carrefour apportera lui aussi son savoir-faire. Les startups sélectionnées bénéficieront d'un accès privilégié à du mentoring via un binôme de collaborateurs pour les coacher sur des problématiques métiers (marketing, logistique, e-commerce), à des opportunités commerciales en France et à l'international ainsi qu'à l'écosystème open innovation (incubateurs, fonds d'investissement, veille internationale) du Groupe. Plus d'un millier d'entreprises innovantes ont déjà été identifiées depuis deux ans par Carrefour, notamment par l'intermédiaire du réseau des incubateurs partenaires tels Smart Food Paris et Lafayette Plug and Play. Carrefour investit aussi depuis 2015 dans Partech Growth, un fonds d'investissement destiné aux entreprises tech et digitales à forte croissance.

Look Forward by showroomprive.com est le premier incubateur européen dédié aux industries de la mode, de la beauté et du design. Chaque année, l'incubateur accompagne gratuitement et sans prise de participation une vingtaine de startups évoluant dans les secteurs de la mode, la beauté et du retail, dans l'objectif d'insuffler de l'innovation grâce à la digitalisation et aux technologies.