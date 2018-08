Carrefour : « Supermarchés pop-up » dans les festivals de musique

Cette année, ces points de vente ont été installés au BBK LIVE de Bilbao et au Festival International de Benicàssim Les festivaliers peuvent profiter de plus de 300 références sans sortir de l'enceinte du festival

Madrid, le 8 août 2018 - L'an dernier, Carrefour a inauguré son premier supermarché de type pop-up lors de la précédente édition du Festival International de Benicàssim. Cette année, l'enseigne a renouvelé l'expérience et créé en outre un espace similaire au BBK LIVE de Bilbao. À l'arrivée de l'été, les festivals sont devenus pour de nombreux jeunes le moyen idéal de se distraire et de profiter d'une musique de qualité en plein air. C'est pourquoi Carrefour a développé cette démarche novatrice et met une large sélection de produits à la disposition des festivaliers, qui n'ont plus besoin de sortir des installations. Le but est de rendre leur séjour au festival plus confortable.

Les deux espaces éphémères proposaient plus de 300 articles, dont des fruits, des jus de fruits, des boissons fraiches, des glaces, des plats à emporter, ainsi qu'une large sélection de produits bio.

Pour leBBK LIVE, le supermarché, d'une surface de 225 m², se trouvait dans la zone de camping pouvant accueillir 12 000 personnes. Au Festival International de Benicàssim, l'espace éphémère Carrefour, d'une surface de 200 m², se trouvait également dans la zone de camping pouvant accueillir plus de 20 000 personnes.

Le distributeur organise en outre d'autres évènements tels que « Carrefest », fruit de la démarche de Carrefour Espagne à destination des plus jeunes ; le groupe mise sur une offre originale, qui encourage une culture des loisirs saine et différente. L'initiative Carrefest, reconduite pour la troisième année consécutive, promeut des activités telles que le Carrefest Music Talent, un concours itinérant novateur qui aide de jeunes talents à réaliser leur rêve de se lancer dans la musique.