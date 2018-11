Carrefour : Tour du monde des initiatives en faveur du handicap

Partenaire de l'édition 2018 de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH) du 19 au 25 novembre, Carrefour mène depuis 1999 en France et dans le monde des initiatives fortes en faveur de l'insertion professionnelle.

Cette année encore, Carrefour participe activement à la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées (19-25 novembre) organisée depuis 22 ans par l'ADAPT, l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Affichant un taux d'emploi en hausse de 20 % en Europe depuis cinq ans, le Groupe emploie actuellement plus de 12 500 collaborateurs en situation de handicap.

L'accord Mission Handicap en France

En France, Carrefour emploie 6 900 personnes en situation de handicap. L'accord « Mission Handicap» a été renouvelé déjà sept fois et les magasins Carrefour s'inscrivent au-delà du seuil légal de 6%. L'accord «Mission Handicap» sensibilise les salariés et accompagne quotidiennement les travailleurs en situation de handicap.

Par ailleurs, Carrefour Supply Chain participe chaque année au « Free Handy's Trophy » qui réunit en binôme collaborateurs valides et salariés en situation de handicap pour se relayer lors d'un raid de plus de 700 km.

L'engagement de Carrefour en faveur de l'emploi des personnes handicapées s'inscrit aussi à l'échelle européenne et mondiale. Au sein du Groupe, le nombre de collaborateurs en situation de handicap chez Carrefour a ainsi augmenté de 45% depuis 2011.

En Pologne, l'enseigne travaille avec l'association Ekon et a permis le recrutement de 340 personnes en situation de handicap. En Roumanie, Carrefour a démarré un plan d'actions en 2016 permettant de d'employer à fin 2017 plus de 100 personnes en situation de handicap : campagne d'affichage pour le recrutement dans tous les magasins, programme de cooptation, partenariats avec des associations spécialisées.

Carrefour Espagne primé

En Espagne, Carrefour a signé des accords avec les autorités et les associations locales pour favoriser l'emploi des personnes handicapées. Les différentes actions entreprises ont permis à Carrefour Espagne de remporter le prix européen de la meilleure entreprise en matière d'intégration au travail en 2017. Cette récompense est décernée par EAPSD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilites), qui reconnaît les actions de l'entreprise en matière d'intégration au travail de personnes en situation de handicap.

En Italie, Carrefour a fait du handicap un des 4 axes prioritaires de sa stratégie Diversité. Dans le pays, l'enseigne emploie plus de 600 personnes en situation de handicap.

Carrefour Brésil emploie de son côté 2,8% de personnes handicapées, soit près de 1200 personnes. L'enseigne Atacadao poursuit chaque année ses actions en faveur de l'emploi des personnes handicapées via des réunions en région, des actions de sensibilisation et un dialogue permanent avec « Brazilian National Confederation of Commerce Workers ».

Un plan d'action pour la Chine et Taiwan

En Asie, Carrefour Chine s'est engagé en 2018 auprès de l'Organisation internationale du travail à promouvoir l'emploi des personnes handicapées, mettre en place au quotidien des actions concrètes et en faire un élément prioritaire de la stratégie sociale. Fin 2017, le taux d'emploi au sein de Carrefour Chine est de 1,9%, soit 720 personnes handicapées. Carrefour Taiwan poursuit de son côté sa politique d'accueil pour les travailleurs handicapés et employait 245 personnes fin 2017. Un plan d'action détaillé a été élaboré pour 2018 portant sur le recrutement, l'environnement de travail, le développement de carrière.