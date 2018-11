Carrefour : Un premier partenariat pour accompagner les producteurs laitiers à la conversion au bio

Carrefour et sa Fondation, le WWF France, le groupe Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel (LSDH) et les éleveurs du bassin Centre (APLBC) signent le premier partenariat pour accompagner les producteurs laitiers à la conversion au bio.

À l'occasion du forum Open Agrifood (openagrifood-orleans.org), qui se tient les 21 et 22 novembre à Orléans, Carrefour et sa Fondation, le WWF France, LSDH et APLBC Bio annoncent le lancement d'un projet d'envergure visant à soutenir les producteurs de lait dans leur conversion au Bio. Grâce à ce projet, Carrefour et ses partenaires comptent répondre à la demande croissante des consommateurs en produits bio et accompagner les producteurs en conversion, grâce à un soutien financier et technique.

Un accompagnement pérenne des producteurs de lait français

Le partenariat annoncé par Carrefour et sa Fondation, le WWF France, LSDH et APLBC Bio permettra d'apporter un soutien financier sur une période de deux ans (durée nécessaire à la conversion au bio) à environ 66 producteurs de lait de l'organisation de producteurs APLBC Bio. LSDH et la Fondation Carrefour soutiendront des producteurs de la coopérative APLBC Bio à hauteur respectivement de 30€ et 20€ par 1 000 litres durant deux ans, avec un total de 10 millions de litres de lait.

En complément, et à l'issue des deux ans, le partenariat garantira aux producteurs une sécurité concernant l'écoulement des volumes produits grâce à la signature d'un contrat d'une durée de trois ans avec Carrefour.

Une démarche exemplaire sur toute la chaîne de valeur

Afin de répondre à la demande croissante des consommateurs en produits bio et responsables, les partenaires se donnent pour objectif de parvenir à une chaîne de valeur exemplaire. Ainsi, le lait sera collecté et transporté par des camions roulant au biométhane carburant garantissant l'absence d'émission de particules fines et permettant de réduire de 75 % les émissions en CO2.

Le lait sera, quant à lui, stocké et vendu dans un emballage éco-conçu afin de limiter les coûts environnementaux à tous les stades du cycle de vie de l'emballage.

Les premières briques de lait bio issues de ce partenariat seront disponibles dans les magasins Carrefour à partir de 2020. Les consommateurs pourront les identifier facilement grâce à un étiquetage spécifique illustrant le soutien du WWF France.

« Un tel partenariat est inédit en ce qui concerne l'agriculture biologique. Il nous permet de répondre aux attentes de nos clients qui souhaitent des produits bio français, de garantir nos approvisionnements et aussi de pérenniser nos relations avec les producteurs grâce à une contractualisation sur la durée, sur les volumes et basée sur une juste rémunération. Cela constitue une nouvelle preuve de notre engagement en faveur de la transition alimentaire pour tous ! » déclare Laurent Vallée, Secrétaire Général de Carrefour.

« C'est la première fois qu'un partenariat d'une telle envergure - rassemblant une ONG, une organisation de producteurs, une PME et un distributeur - est mis en place en France pour soutenir les agriculteurs qui souhaitent se convertir à l'agriculture biologique. Il est important que les modes de production évoluent pour répondre aux exigences de respect de l'environnement et de maintien de la biodiversité afin que l'agriculture française, première d'Europe, produise de façon saine pour notre écosystème et pour le consommateur. » déclare Arnaud Gauffier, Responsable agriculture au WWF France.

« Ce projet complet, de la fourche à la fourchette, exemplaire à tous les niveaux, nous permet de construire l'agriculture de demain. Il regroupe toutes les démarches que nous avons entamées depuis plusieurs années en y ajoutant une collecte du lait avec des camions au biométhane produits sur les exploitations laitières et un emballage éco responsable. » déclare Emmanuel Vasseneix Président de LSDH.

« C'est dans la lignée de toutes nos actions que la production de lait Bio s'est imposée dans notre organisation de producteurs. Nous sommes fiers de participer à ce projet d'exception qui permettra d'aider nos producteurs dans la période la plus compliquée économiquement : la conversion vers l'agriculture Biologique » déclare Henry Ragon Président de la section LSDH de l'APLBC.