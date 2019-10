Carrefour : a respecté les objectifs du CICE

Mis en œuvre entre 2013 et 2018, le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) a bénéficié chaque année à près d'un million d'entreprises employant des salariés parmi lesquelles Carrefour en tant que premier employeur privé de France. L'objectif de cet avantage accordé par l'administration fiscale était d'améliorer la compétitivité globale des entreprises en favorisant notamment l'investissement, l'innovation, la formation, le recrutement, et l'évolution des salaires.

Sur tous ces points, Carrefour n'a cessé d'agir en réinvestissant la totalité de ses crédits d'impôts dans les domaines définis par la loi. Carrefour France a ainsi embauché 291 125 personnes entre 2013 et 2018, dont 68 562 CDI, soit une moyenne de 11 427 nouvelles embauches chaque année. Au total, les effectifs en France ont ainsi progressé de 0,2 % sur la période pour atteindre 105 829 salariés en 2018. Dans le même temps, la part des salariés en CDI dans l'entreprise a augmenté de 1,2 % pour s'établir à 96 614 en 2018.

Dans la formation aussi, Carrefour a rempli les objectifs exigés par le CICE. Un budget de plus de 250 millions d'euros a ainsi été investi au profit des salariés entre 2013 et 2018, dont 184 millions d'euros pour les seuls hypermarchés. Sur les salaires, notre accord annuel prévoit des augmentations supérieures à l'inflation, et nos 105 000 salariés bénéficient d'un intéressement et d'une participation, ainsi que d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Nous avons par ailleurs investi 650 millions d'euros par an depuis 7 ans pour rénover nos magasins.

Pour toutes les entreprises bénéficiaires, le CICE a donné droit à un allègement des cotisations sociales sur la rémunération des salariés. Malgré cet avantage fiscal, il convient enfin de rappeler que les impôts payés par Carrefour ont augmenté de près de 250 millions d'euros depuis 2012 sous la forme de plus de 80 impôts différents. Carrefour est ainsi l'un des dix premiers groupes industriels en France contribuant le plus à la richesse nationale.