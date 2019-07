Carrefour : accélère dans la livraison à domicile avec la plateforme espagnole Glovo

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Carrefour a annoncé mercredi avoir signé un partenariat avec la plateforme espagnole Glovo, afin de développer un service de livraison à domicile dans quatre pays, dont la France. Les modalités financières de ce partenariat n'ont pas été dévoilées.

Selon les termes de l'accord, Carrefour et Glovo proposeront aux clients urbains un service de livraison en 30 minutes, toute la semaine, d'une gamme de 2.500 références, comprenant des produits frais, de l'épicerie et quelques références du quotidien. Les produits seront présentés sur la plateforme digitale de Glovo et les commandes seront préparées dans les formats Market, City et Express de Carrefour. La livraison sera assurée par les coursiers de Glovo.

Ce service va être déployé dans quatre pays : la France, l'Espagne, l'Italie et l'Argentine. Il deviendra opérationnel début octobre au plus tard. Les premières villes à lancer ce service seront Paris pour la France, Séville et Valence pour l'Espagne, Milan et Rome pour l'Italie et Buenos Aires pour l'Argentine. "D'autres villes suivront dans les prochaines vagues de déploiement", a indiqué Carrefour dans un communiqué.

"Ce partenariat, qui vient en complément du service de livraison express disponible sur l'application mobile de Carrefour en France, marque une nouvelle étape dans l'ambition du groupe de développer un modèle omnicanal de référence et de devenir le leader de l'e-commerce alimentaire", a ajouté le distributeur.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire