Carrefour : acquisition de magasins au Brésil

17/02/2020 | 07:48

Carrefour fait part d'un accord pour l'acquisition au Brésil de 30 magasins Cash & Carry (dont les murs de 22 magasins en pleine propriété et huit en location) et 14 stations-service, pour un prix de 1,95 milliard de reais, payé en numéraire.



Ces 30 magasins, totalisant plus de 165.000 m² de surface de vente, ont réalisé un chiffre d'affaires total d'environ 2,8 milliards de reais en 2019 et offrent selon Carrefour une forte complémentarité géographique avec le réseau Atacadão existant.



Carrefour prévoit de convertir ces magasins sous son enseigne Atacadão au cours des 12 mois suivant la réalisation de l'opération, qui reste soumise à certaines conditions usuelles, dont l'accord de bailleurs et l'approbation par l'autorité de la concurrence.



