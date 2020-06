Carrefour : annonce plusieurs nominations

16/06/2020 | 07:47

Rami Baitieh, Directeur Exécutif Espagne, est nommé Directeur Exécutif France à compter du 1er juillet 2020.



Alexandre de Palmas, Directeur Exécutif Proximité France, est nommé Directeur Exécutif Espagne.



' Fort de sa parfaite connaissance du Groupe, acquise au long d'un parcours opérationnel débuté en France il y a 25 ans, et des résultats qu'il a obtenus récemment comme dirigeant de pays à Taïwan, en Argentine et en Espagne, Rami Baitieh aura pour mission, avec son équipe, de conduire cette nouvelle étape ' indique le groupe.



Alexandre Bompard, Président Directeur général du groupe Carrefour, a déclaré : ' Je leur fais pleinement confiance pour porter cette nouvelle étape de notre transformation dans deux pays clés pour Carrefour. '



