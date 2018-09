Carrefour : bien orienté avec un relèvement d'analyste

12/09/2018 | 14:12

Carrefour gagne 1,9% avec l'aide d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 15 à 20 euros, les mesures du premier semestre le conduisant à 'accorder plus de crédit à l'objectif de baisse de coûts de deux milliards d'euros'.



'Carrefour gagne, pour nous, en marge de manoeuvre, ce qui nous conduit, dans une optique de prudence, à anticiper un repositionnement prix plus substantiel qu'initialement anticipé (1,3 milliard d'euros contre un milliard)', indique aussi l'analyste.



Le bureau d'études met aussi en avant que le titre affiche des décotes de 7% face aux pairs européens pour 2019 et de 19% pour 2020. 'Les cours actuels nous paraissent un point d'entrée intéressant pour jouer la recovery moyen terme du groupe', conclut-il.



