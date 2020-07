Carrefour : carte de fidélité intégrée à Apple Wallet

06/07/2020 | 09:20

Carrefour indique que ses clients peuvent désormais ajouter leur carte de fidélité dans Apple Wallet et l'utiliser au moment de leur passage en caisse, faisant de lui le premier distributeur européen à combiner son programme de fidélité avec Apple Pay, au sein d'Apple Wallet.



'Le passage en caisse devient entièrement sans contact. Lors d'un achat avec Apple Pay, la carte de fidélité est automatiquement présentée sur l'iPhone ou l'Apple Watch des clients Carrefour, qui peuvent ainsi payer et cagnotter en un seul geste', explique-t-il.



