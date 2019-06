Carrefour : cède 80% de ses activités en Chine à Suning.com pour 620 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Carrefour a annoncé dimanche la signature d'un accord en vue de la cession de 80% de sa filiale chinoise au groupe Suning.com, pour un montant de 4,8 milliards de yuan, soit 620 millions d'euros.

Carrefour dispose en outre d'une option de vente des 20% restants après un délai de deux ans à compter de la finalisation de la transaction, prévue d'ici à la fin 2019.

A la peine depuis plusieurs années sur un marché très concurrentiel, Carrefour Chine a vu ses ventes baisser de près de 9% en 2018 et a accusé une perte d'exploitation de 32 millions d'euros. La filiale exploite 210 hypermarchés et 24 magasins de proximité.

Suning.com opère de son côté un réseau de plus de 8.881 magasins dans plus de 700 villes et détient la troisième plateforme de e-commerce du pays. Le groupe, également présent à Hong Kong et au Japon, a vu son chiffre d'affaires croître de 38% en 2018, porté notamment par le commerce en ligne.

La transaction valorise Carrefour Chine à 1,4 milliard d'euros, en incluant la dette nette, les cartes d'achat et intérêts minoritaires, a précisé Carrefour dans un communiqué. Le prix pourra faire l'objet d'un ajustement à la date de réalisation de la transaction, en fonction de l'évolution de l'endettement net et du besoin en fonds de roulement, a ajouté le distributeur.

Cette transaction met fin aux discussions entre Carrefour et le groupe technologique Tencent au sujet d'une prise de participation de ce dernier dans Carrefour Chine, mais le partenariat stratégique conclu début 2018 entre les deux entreprises demeure, a précisé une porte-parole du groupe français à l'agence Agefi-Dow Jones.

