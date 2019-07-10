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Carrefour : cède à Argan ses parts dans Cargo Property Assets

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10/07/2019 | 18:22

10 juillet (Reuters) - Carrefour a annoncé mercredi dans un communiqué :

* LA SIGNATURE D'ACCORDS PORTANT SUR LA CESSION DE LA TOTALITÉ DU CAPITAL DE CARGO PROPERTY ASSETS À ARGAN, FONCIÈRE COTÉE SPÉCIALISÉE EN IMMOBILIER LOGISTIQUE.

* CETTE OPÉRATION PARTICIPERA À LA RÉALISATION DE L'OBJECTIF DU PLAN CARREFOUR 2022 DE CÉDER POUR 500 MILLIONS D'EUROS D'ACTIFS IMMOBILIERS NON STRATÉGIQUES.

* LA SOCIÉTÉ CARGO PROPERTY ASSETS, CRÉÉE EN 2016 ET DÉDIÉE À L'IMMOBILIER LOGISTIQUE DU GROUPE EN FRANCE, EST DÉTENUE À 32% PAR CARREFOUR AUX CÔTÉS DE PARTENAIRES CO-INVESTISSEURS.

* CARGO PROPERTY ASSETS REGROUPE PRÈS D'UN TIERS DES CENTRES DE DISTRIBUTION DU GROUPE EN FRANCE. CARREFOUR EN EST LE GÉRANT ET L'ACTIONNAIRE PRINCIPAL.

* L'OPÉRATION SE FERAIT SUR LA BASE D'UNE VALORISATION DES ACTIFS IMMOBILIERS DÉTENUS PAR CARGO PROPERTY ASSETS DE 900 MILLIONS D'EUROS HORS DROITS.

* CARREFOUR RECEVRAIT DONC UNE RÉMUNÉRATION ÉQUIVALENTE À ENVIRON 290 MILLIONS D'EUROS, COMPOSÉE À HAUTEUR D'ENVIRON 80% DE NUMÉRAIRE ET 20% DE TITRES ARGAN, DEVENANT ACTIONNAIRE D'ARGAN À HAUTEUR D'ENVIRON 5%.

* LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE EFFECTIVE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE 2019. Le communiqué : https://bwnews.pr/2LMXbBU Pour plus de détails, cliquez sur (Benjamin Mallet)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ARGAN 2.71%60.6 Cours en temps réel.34.40%
CARREFOUR 1.74%17.805 Cours en temps réel.17.37%
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CA 2019 76 045 M
EBIT 2019 2 052 M
Résultat net 2019 609 M
Dette 2019 3 486 M
Rendement 2019 2,87%
PER 2019 23,5x
PER 2020 14,6x
VE / CA2019 0,23x
VE / CA2020 0,21x
Capitalisation 13 646 M
Graphique CARREFOUR
Durée : Période :
Carrefour : Graphique analyse technique Carrefour | Zone bourse
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Dernier Cours de Cloture 17,5  €
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Ecart / Objectif Moyen 10,7%
Ecart / Objectif Bas -26,0%
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Matthieu Malige Chief Financial Officer
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CARREFOUR17.37%15 252
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