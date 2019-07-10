Carrefour : cède à Argan ses parts dans Cargo Property Assets

10 juillet (Reuters) - Carrefour a annoncé
mercredi dans un communiqué :
* LA SIGNATURE D'ACCORDS PORTANT SUR LA CESSION DE LA
TOTALITÉ DU
CAPITAL DE CARGO PROPERTY ASSETS À ARGAN, FONCIÈRE
COTÉE SPÉCIALISÉE EN IMMOBILIER LOGISTIQUE.
* CETTE OPÉRATION PARTICIPERA À LA RÉALISATION DE L'OBJECTIF
DU
PLAN CARREFOUR 2022 DE CÉDER POUR 500 MILLIONS D'EUROS D'ACTIFS
IMMOBILIERS NON STRATÉGIQUES.
* LA SOCIÉTÉ CARGO PROPERTY ASSETS, CRÉÉE EN 2016 ET DÉDIÉE
À
L'IMMOBILIER LOGISTIQUE DU GROUPE EN FRANCE, EST DÉTENUE À 32%
PAR CARREFOUR AUX CÔTÉS DE PARTENAIRES CO-INVESTISSEURS.
* CARGO PROPERTY ASSETS REGROUPE PRÈS D'UN TIERS DES CENTRES
DE
DISTRIBUTION DU GROUPE EN FRANCE. CARREFOUR EN EST LE GÉRANT ET
L'ACTIONNAIRE PRINCIPAL.
* L'OPÉRATION SE FERAIT SUR LA BASE D'UNE VALORISATION DES
ACTIFS
IMMOBILIERS DÉTENUS PAR CARGO PROPERTY ASSETS DE 900 MILLIONS
D'EUROS HORS DROITS.
* CARREFOUR RECEVRAIT DONC UNE RÉMUNÉRATION ÉQUIVALENTE À
ENVIRON
290 MILLIONS D'EUROS, COMPOSÉE À HAUTEUR D'ENVIRON 80% DE
NUMÉRAIRE ET 20% DE TITRES ARGAN, DEVENANT ACTIONNAIRE D'ARGAN À
HAUTEUR D'ENVIRON 5%.
* LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE EFFECTIVE D'ICI
LA
FIN DE L'ANNÉE 2019.
Le communiqué : https://bwnews.pr/2LMXbBU
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(Benjamin Mallet)