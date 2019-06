Carrefour : cession de 80% de Carrefour Chine

24/06/2019 | 08:12

Carrefour annonce la signature d'un accord de cession portant sur 80% de Carrefour Chine au groupe chinois Suning.com, opération en numéraire valorisant Carrefour Chine sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,4 milliard d'euros.



Présent dans le pays depuis 1995, Carrefour Chine opère un réseau de 210 hypermarchés et 24 magasins de proximité. Il a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros et un EBITDA de 66 millions d'euros.



Carrefour conserve 20% du nouvel ensemble et deux sièges sur sept au conseil de surveillance de Carrefour Chine. Soumise aux autorisations réglementaires et autres conditions usuelles, l'opération devrait être effective d'ici la fin 2019.



