Carrefour : cession de Cargo Property Assets

11/07/2019 | 08:00

Carrefour annonce la signature d'accords portant sur la cession à Argan de la totalité du capital de la société immobilière Cargo Property Assets, détenue à 32% par le géant de la distribution, aux côtés de partenaires co-investisseurs.



Par cette transaction, Carrefour recevrait une rémunération équivalente à environ 290 millions d'euros, composée à hauteur d'environ 80% de numéraire et 20% de titres Argan, devenant actionnaire de cette foncière à hauteur d'environ 5%.



Le groupe précise que la réalisation de l'opération est soumise à l'approbation des actionnaires d'Argan et à d'autres conditions de réalisation usuelles. Elle devrait être effective d'ici la fin de l'année 2019.



