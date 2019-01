Carrefour : confirme sa position de leader en ouvrant 31 Drives Piéton à Paris

Carrefour continue son expansion avec l'ouverture de nouveaux Drives Piéton dans la capitale, comme annoncée il y a 1 an par son Président Alexandre Bompard. A la fin du mois de janvier, 31 drives piéton viendront compléter l'offre déjà existante. Depuis avril 2018, les Parisiens bénéficient du choix et des prix de l'hyper en bas de chez eux sur plus de 15 000 produits du quotidien.

Un service de proximité efficace et performant pour les clients

Dans la lignée de son plan de transformation Carrefour 2022, l'enseigne a pour objectif de répondre à tous les besoins de ses clients en leur offrant une expérience d'achat optimale. C'est dans ce contexte que Carrefour avait lancé en avril 2018 ses premiers Drive piéton à Paris et dans la région Lyonnaise. Carrefour comptera à la fin du mois 42 Drives Piéton dont 31 à Paris et 11 dans la région Lyonnaise.

Un service de proximité accessible en quelques clics

Avec le Drive piéton, les clients passent leurs commandes sur le site Carrefour.fr ou sur l'application et peuvent retirer leurs courses dès le lendemain dans le magasin le plus proche de chez eux. Avec ce service, Carrefour amène l'hypermarché en centre-ville alliant les avantages de l'hypermarché (large assortiment, prix compétitifs) et ceux des magasins de proximité.

Pour préparer les commandes retirées au Drive Piéton, Carrefour dispose d'un atout majeur ses plateformes de préparation de commandes permettant de les préparer au mieux.