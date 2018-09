Carrefour : création d'un Comité d'orientation alimentaire

03/09/2018 | 10:29

Carrefour annonce la création d'un Comité d'orientation alimentaire. Laurent Vallée est nommé comme responsable de la transition alimentaire au sein du groupe, au-delà de sa responsabilité de secrétaire général. Il est directement rattaché à Benoit Soury qui a été nommé il y a 3 mois Directeur Marché Bio.



' Ce comité comprend 7 membres rassemblant des personnalités externes engagées, évoluant dans des univers différents et concernées par les enjeux de l'alimentation ' indique le groupe.



' Animé par Laurent Vallée, celui-ci aura pour mission d'accompagner Carrefour dans la transformation de son modèle, de participer à des projets concrets liés à la transition alimentaire, de partager des bonnes pratiques, d'être force de proposition et de mener des réflexions prospectives sur les évolutions de la consommation alimentaire ' rajoute la direction.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.