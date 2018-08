Carrefour : création d'une 'Chaire Alimentation et Nutrition'

13/08/2018 | 12:41

Le groupe Carrefour annonce ce jour s'être associé avec l'université CEU San Pablo, en Espagne, afin de créer la 'Chaire Carrefour pour l'Alimentation et la Nutrition'.



Sa mission sera de fournir des informations scientifiques sur les tendances des consommateurs en matière d'alimentation, ainsi que leur adéquation avec les recommandations actuelles pour un modèle alimentaire sain. Elle permettra de promouvoir des projets de recherche dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition et deviendra un forum d'échanges pour les professionnels.



'Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la mission de Carrefour, être le leader de la transition alimentaire pour tous, et permettra de promouvoir des projets de recherche dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition. L'objectif est d'identifier à la fois des tendances dans les habitudes des consommateurs et des moyens de promotion d'une alimentation plus saine', explique le groupe Carrefour.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.