Carrefour : dans le rouge avec des propos d'analyste

09/04/2019 | 15:57

Carrefour perd 1,2% sur fond de propos de Barclays qui réaffirme sa recommandation 'pondérer en ligne' et son objectif de cours de 17,5 euros, déclarant voir un faible début d'année pour le géant de la grande distribution.



'Bien que l'inflation des prix se soit accélérée dans certaines catégories de produits, le groupe a continué de perdre des parts de marché durant la période selon Kantar Worldpanel', prévient ainsi l'analyste.



Dans l'ensemble, il prévoit des ventes comparables hors essence et effets calendaires en baisse de 1,5% dans les hypermarchés, mais en hausse de 1,3% dans les supermarchés, globalement en ligne avec les tendances du quatrième trimestre.



