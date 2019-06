Carrefour : dans le vert après la cession en Chine

24/06/2019 | 14:12

Carrefour avance de 1,1% après la signature d'un accord de cession portant sur 80% de Carrefour Chine à Suning.com, opération en numéraire valorisant Carrefour Chine sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,4 milliard d'euros.



Le géant français de la grande distribution conserve deux sièges sur sept au conseil de surveillance de Carrefour Chine, qui opère un réseau de 210 hypermarchés et 24 magasins de proximité. L'opération devrait être effective d'ici fin 2019.



'Cette cession pourrait générer un effet relutif d'environ 2% sur le BPA', estime UBS, notant que cette activité en pertes est vendue pour une valeur d'entreprise à 0,38 fois le chiffre d'affaires. Le broker réitère son conseil 'achat' et son objectif de cours de 23 euros.



