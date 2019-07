Carrefour : dans le vert avec des propos de broker

02/07/2019 | 13:30

Carrefour grappille 0,5% et surperforme ainsi légèrement un CAC40 en stagnation, sur fond de propos de Barclays qui rehausse son objectif de cours de 17,5 à 18,2 euros sur le titre, tout en maintenant son conseil 'pondérer en ligne'.



S'il s'attend à des ventes du deuxième trimestre relativement faibles dans les hypers français (-0,5% en comparable), le broker anticipe une performance décente dans les supers et les magasins de proximité / autres formats (+2,2% et +2,1% en comparable respectivement).



Barclays estime que 'le profit opérationnel français du groupe est susceptible de bénéficier de vents favorables' au premier semestre, grâce au programme de réductions de coûts et à l'impact positif de la nouvelle loi sur la distribution.



