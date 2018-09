24/09/2018 | 07:49

Carrefour dément avoir sollicité Casino et s'étonne que l'on ait soumis au conseil d'administration de Casino une proposition de rapprochement qui n'existe pas.



' Les difficultés auxquelles sont confrontés le groupe Casino et son actionnaire de contrôle ne peuvent justifier des communications intempestives, trompeuses, et dénuées de tout fondement ' indique le groupe.



' Concentré sur l'exécution de son plan de transformation 2022, Carrefour examine les voies de droit à sa disposition à même de faire cesser ces insinuations inacceptables ' rajoute la direction.



