Carrefour : déploie sa technologie blockchain alimentaire

21/12/2018 | 12:56

Le groupe Carrefour annonce ce jour le déploiement de la technologie blockchain à la poularde fermière d'Auvergne et aux oranges Filière Qualité Carrefour.



Cette technologie avait été appliquée, en mars, au poulet fermier d'Auvergne FQC.



'La blockchain permet de renforcer la qualité de l'information sur les produits en bénéficiant. Grâce au QR code apposé sur l'emballage, le consommateur accède à une interface via son smartphone regroupant des éléments sur le parcours du produit depuis le lieu d'élevage ou de production jusque sa mise en rayon ainsi que ses spécificités : modes d'élevage (alimentation) ou de production, labels...', explique Carrefour.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.