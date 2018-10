02/10/2018 | 12:33

Le groupe Carrefour annonce ce jour la nomination de Gérard Lavinay au poste de directeur exécutif pour l'Italie. Il sera rattaché directement à Alexandre Bompard, président-directeur général du groupe, et reste membre du Comité exécutif groupe.



François-Melchior de Polignac lui succède comme Directeur Exécutif Marchandises, Flux et Formats.



Ces deux nominations ont pris effet le 1er octobre.





