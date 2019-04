Carrefour : donne plus d'information aux consommateurs

15/04/2019 | 10:28

Carrefour et Nestlé annoncent vouloir donner la possibilité aux consommateurs d'accéder à des informations issues de la première Blockchain sur une marque nationale en Europe.



Ce partenariat permet d'apporter plus de transparence alimentaire aux consommateurs. ' D'un simple scan du produit depuis un smartphone, les consommateurs recevront des informations fiables et infalsifiables sur la chaine d'approvisionnement et de production ' indique le groupe.



Dès le 15 avril, la technologie Blockchain sera appliquée sur la célèbre purée Mousline, disponible dans les rayons des magasins Carrefour en France.



' Après avoir rejoint la plateforme IBM Food Trust dès 2017 en tant que membre fondateur pour Nestlé, et en octobre dernier pour Carrefour, les 3 sociétés ont alors décidé de travailler ensemble sur ce projet ' explique le groupe.



