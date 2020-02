Carrefour : en repli après l'amende de la DGCCRF

11/02/2020 | 10:43

Le titre Carrefour est en repli ce matin après l'annonce de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).



A la suite des contrôles menés au cours des négociations commerciales pour l'année 2019, la DGCCRF a sanctionné fin 2019 trois premiers distributeurs par des amendes administratives pour non-respect des règles fixées par le code de commerce en matière de formalisme contractuel.



Les amendes sont de 2 931 000 E pour la société Interdis (Carrefour), 1 140 000 E pour la Coopérative U enseigne (Système U) et 211 000 E pour la société ITM alimentaire international (Intermarché).



' Les constatations réalisées par les agents de la CCRF de la DIRECCTE d'Île-de-France ont mis en évidence le fait que la règle fixant une date butoir au 1er mars pour la signature des conventions annuelles n'avait pas été respectée pour un nombre significatif de fournisseurs '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.