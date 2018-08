Carrefour : et Tesco-Collaboration opérationnelle en octobre

6 août (Reuters) - Carrefour SA annonce lundi :

* TESCO ET CARREFOUR ANNONCENT LA CONCLUSION FORMELLE DE LEUR PARTENARIAT STRATÉGIQUE DE LONG TERME

* CARREFOUR ET TESCO DISENT S'ATTENDRE À CE QUE LEUR COLLABORATION SOIT OPÉRATIONNELLE EN OCTOBRE 2018

* pour rappel, cet accord couvrira les relations stratégiques avec les fournisseurs ainsi que l’achat en commun de produits de marque propre et de biens non marchands ; il sera régi par des cycles opérationnels de trois ans. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

