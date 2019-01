Carrefour : expérimente en France un modèle qui élimine l'emballage jetable avec la solution LOOP

À l'occasion du forum économique mondial de Davos, Terracycle (www.terracycle.fr), en partenariat avec Carrefour et les plus grandes marques de biens de consommation, annonce le lancement du concept Loop, premier modèle de distribution e-commerce basé sur la consigne. La vision de Loop est de proposer aux consommateurs une alternative aux emballages à usage unique pour tendre vers le zéro déchet et réduire ainsi la pollution liée aux plastiques. Ce système sera disponible en avant-première sur Carrefour.fr dès l'été 2019.

Loop, une alternative à l'utilisation d'emballages à usage unique

Terracycle a développé un dispositif unique baptisé « Loop » (boucle) qui permet de déployer la consigne. Les marques partenaires du projet1 ont quant à elles développé de nouveaux emballages compatibles avec ce modèle (résistants, ergonomiques et avec de nouvelles fonctionnalités). Ces nouveaux contenants sont conçus en verre, inox ou plastique et bénéficieront en fin de vie d'un recyclage intégral.

Carrefour proposera également des produits à sa marque propre, avec au lancement une vingtaine de produits Carrefour et Carrefour BIO - miel, huile, épices,… - dans des contenants consignés.

La plateforme « maboutiqueloop.fr » sera lancée dès mai 2019 et limitée dans un premier temps à la région parisienne. Pendant cette phase de « Test and Learn », les consommateurs seront impliqués dans l'amélioration continue de l'offre. A partir de l'été 2019, ces produits seront également proposés sur Carrefour.fr. Pour en savoir plus sur ce service, rendez-vous sur https://www.carrefour.fr/engagements/loop

Une solution simple pour allier zéro déchet et large assortiment de produits de grandes marques Lors du premier achat2, le client s'acquitte du montant de la consigne et opte, s'il le souhaite, pour un renouvellement automatique du produit. Le consommateur ne paiera qu'une seule fois la consigne relative à l'emballage et ce montant lui sera remboursé graduellement à chaque restitution. Au quotidien, le client consomme ses produits puis, une fois les produits terminés et vides, les emballages sont collectés au domicile, lavés et remplis de nouveau pour être réintroduits dans le circuit.

« Loop est une solution pensée par un entrepreneur visionnaire qui vient totalement transformer le marché en permettant aux industriels et aux distributeurs d'expérimenter avec les consommateurs un modèle qui élimine l'emballage jetable! Sur les questions d'économie circulaire, Carrefour a pris des engagements forts et ambitieux afin de limiter son empreinte plastique. C'est donc naturellement que Carrefour s'est engagé dans ce projet et nous sommes fiers d'être le premier distributeur mondial à proposer Loop ! Nous sommes convaincus que nos clients adhéreront à cette solution car ils sont de plus en plus sensibles aux modes de consommation zéro déchet.», indique Laurent Vallée, Secrétaire Général de Carrefour

'Carrefour a été le premier distributeur à croire au potentiel de la plateforme Loop. Dès le départ, les équipes de Carrefour se sont pleinement investies afin d'intégrer le système Loop dans leur offre, créant ainsi une nouvelle expérience consommateur » déclare Tom Szaky, fondateur de Terracycle. « Grâce au leadership de Carrefour en tant que premier partenaire distributeur, les consommateurs pourront bientôt facilement acheter leurs produits préférés dans un emballage durable et de grande qualité ».

Un engagement de plus pour la réduction du plastique

En 2018, l'enseigne s'est engagée à atteindre 100% d'emballages réutilisables, recyclables ou compostables pour les produits à marque Carrefour d'ici 2025. Loop est un projet phare du plan d'actions visant à répondre à cet engagement.

En parallèle, Carrefour a lancé plusieurs initiatives comme l'opération « Ramène ton contenant » pour que les clients amènent leurs propres contenants lors de leurs courses. Carrefour déploie également depuis l'été 2018 le vrac dans tous ses formats, la fin des pailles plastiques, le déshabillage des fruits et légumes bio pour lesquels les plastiques sont supprimés (bananes, poireaux, courges…).