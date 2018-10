Carrefour : fait le tour du monde de l’anti-gaspillage alimentaire

La Journée internationale de l'alimentation le 16 octobre est aussi l'occasion de mettre en lumière les initiatives portées dans le monde par Carrefour pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

En France, Carrefour s'engage auprès de Too good to go

Carrefour se mobilise pour l'allongement des dates limite de consommation. Depuis 2014, l'enseigne a modifié ou supprimé les dates de consommation de plus de 500 produits à marque. Carrefour veut aller plus loin et s'associe à la démarche de la start up « Too Good To Go » pour inciter les marques et les distributeurs à réviser la sémantique utilisée pour les dates de durabilité minimale sur les emballages des produits. L'enseigne en appelle aux consommateurs afin qu'ils signent et relaient massivement la pétition #changetadate hébergée sur la plateforme change.org.

A terme, Carrefour milite pour la révision de la législation européenne et la modification de la mention « A consommer de préférence avant » pour les Dates de Durabilité Minimale par une mention plus simple de type « Meilleur avant le ».

En Espagne, des recettes de cuisine et un grand concours

Carrefour Espagne a signé un accord de collaboration avec l'Université Autonome de Madrid, le Ministère de l'Agriculture et trois fournisseurs, (Barilla, Danone et Leche Pascual) pour mener des actions contre le gaspillage.

Un chef de Barilla a par exemple imaginé des recettes avec des produits frais qu'il propose en démonstration et en magasin aux employés et aux clients de Carrefour. Carrefour Espagne organise aussi un concours annuel qui récompense la meilleure proposition pour lutter contre le gaspillage. La dernière idée primée proposait de mêler dans un même packaging des fruits arrivés à différents niveaux de maturation...

En Roumanie, un laboratoire culinaire

Carrefour Roumanie est associé toute l'année avec la ferme Bio&Co qui utilise les déchets organiques comme compost pour fertiliser les 80 variétés de fruits et légumes qu'elle cultive. La Journée mondiale de l'alimentation est aussi l'occasion pour l'antenne nationale de Carrefour d'organiser un « laboratoire culinaire » à destination des étudiants de l'Université de Tartasesti. L'objectif est de les sensibiliser aux différentes façons de cuisiner des produits visuellement défectueux ou proche de la date limite de consommation mais qui conservent néanmoins toutes leurs propriétés gustatives.

En Chine, des cours de cuisine contre le gaspillage

Carrefour Chine a invité le 16 octobre une centaines d'étudiants dans ses magasins de Shanghai, Dalian et Wuhan afin de prêcher la bonne parole anti-gaspillage. Il sera notamment dispensé aux élèves comment utiliser des fruits et légumes visuellement moches mais intrinsèquement bons pour en faire de délicieuses salades et de succulents desserts. Les cours de cuisine seront diffusés dans tout le pays sur les réseaux sociaux Weibo et Wechat.

En Belgique, une bourse aux dons

Les magasins intégrés de Carrefour Belgique ne jettent pas mais gèrent leurs stocks, démarquent ensuite et donnent les invendus aux banques alimentaires via la plateforme de redistribution wallonne « La Bourse aux Dons ». Plus de 30 Carrefour Market et Carrefour Express se sont par ailleurs associés à l'application « Too Good to Go » qui propose des paniers alimentaires d'invendus à petits prix et milite pour une meilleure information au sujet des dates de « durée de durabilité minimale » (DDM).