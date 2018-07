Carrefour fait mieux qu'attendu au premier semestre et stabilise sa marge

Un an après l'arrivée d'Alexandre Bompard à sa tête, le distributeur voit son résultat opérationnel courant (ROC) reculer de 3,8% à 597 millions d'euros, un chiffre supérieur aux 523 millions du consensus établi par inquiry Financial pour Reuters, pour une marge stable à 1,6%.

Mais à taux de change constants, hors impact défavorable de la baisse du real brésilien, le résultat progresse de 5,8%.

En France, où le groupe réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires, le résultat opérationnel a chuté de 45% à 110 millions d'euros, plombé par les contre-performances des hypermarchés.

Ces très grands formats, distancés par ceux de Leclerc et de Casino, ont toutefois limité leur recul à 1% à magasins comparables et hors essence et effets calendaires au deuxième trimestre, après une baisse de 2,3% en début d'année.

La performance opérationnelle s'est maintenue en Europe (+2%) dans un environnement devenu lui aussi très concurrentiel tandis qu'elle s'est redressée de 28% en Amérique latine, hors effets de changes.

Le groupe a précisé avoir réalisé 520 millions d'euros d'économies au premier semestre, sur les 2,0 milliards prévus d'ici à 2020, et avoir dégagé un cash-flow libre en progression de 418 millions d'euros, retraité des éléments exceptionnels.

