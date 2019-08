Carrefour : feu vert à la cession de 80% dans Carrefour Chine

27/08/2019 | 08:53

Carrefour annonce que l'Administration d'Etat chinoise pour la régulation du marché a donné, lundi, à Suning.com, son accord pour le rachat d'une participation de 80% de Carrefour Chine, transaction qui devrait donc être finalisée d'ici la fin septembre.



Pour rappel, le géant français de la distribution avait fait part fin juin de cette opération en numéraire valorisant Carrefour Chine sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,4 milliard d'euros. Carrefour conservera 20% du nouvel ensemble.



Présent dans le pays depuis 1995, Carrefour Chine opère un réseau de 210 hypermarchés et 24 magasins de proximité. Il a généré en 2018 un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros et un EBITDA de 66 millions d'euros.



