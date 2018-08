Carrefour : lance la vente de produits locaux en ligne

Seul distributeur présent à la Foire de Libramont, et ce pour la 16è année consécutive, Carrefour présente cette année son nouveau système de vente de produits locaux en ligne via son site Drive sur carrefour.eu

Carrefour est le premier acteur de la grande distribution à ouvrir sa plateforme digitale aux producteurs locaux désireux de toucher un nouveau public : celui qui fait ses courses via son pc, via l'application de Carrefour et est à la recherche de produits authentiques.

Carrefour avait déjà adapté ses services d'approvisionnement, de facturation et de paiement à la réalité de ces toutes petites unités de production. C'est maintenant son système de commande en ligne qui a été revu pour permettre d'accueillir une offre en produits locaux.

En pratique, le client se rend sur le site Drive via l'adresse carrefour.eu et choisit dans quel magasin il veut faire ses courses. Il voit alors s'afficher parmi les autres onglets, un onglet 'produits locaux' qui lui donne accès à l'offre en ligne proposée par son magasin et n'a plus qu'à faire son choix comme il le fait d'habitude pour les autres articles.

La commande de produits locaux sera préparée en magasin et jointe au reste de la commande passée sur le site Drive. Le client n'aura plus qu'à retirer ses courses comme d'habitude ou à se faire livrer à domicile, si cette facilité est proposée dans sa région. Le caractère 'local' est entièrement préservé : en ligne aussi ne seront proposés que des produits provenant d'un rayon de 40 km autour du magasin sélectionné.

Les avantages du virtuel sans les inconvénients

Carrefour travaille actuellement avec 750 producteurs locaux qui proposent en magasin 11.000 références en fonction des saisons. Cette possibilité de vendre en ligne est désormais offerte à tous ces petits producteurs, ce qui leur épargne toute la gestion informatique et administrative qu'implique la création d'un magasin virtuel.

A eux de choisir en fonction de leur situation, de leurs capacités de production, … s'ils veulent ou non être présents sur le site Drive de Carrefour.

La plateforme digitale est lancée avec l'Hypermarché Carrefour d'Arlon en collaboration avec nos premiers 'e-producteurs locaux', qui proposent déjà une dizaine de références en ligne.

Carrefour compte étendre cette opportunité à l'ensemble de ses magasins ayant déjà une offre 'physique' en produits locaux.

Carrefour a l'ambition d'être le leader de l'e-commerce alimentaire. L'ouverture de sa plateforme digitale aux petits producteurs locaux s'inscrit dans le cadre de son plan de transformation. Elle permet d'offrir aux clients, tous les jours et partout, un choix encore plus large de produits authentiques à un prix raisonnable et ainsi de rendre accessible les meilleurs produits au plus grand nombre.