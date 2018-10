Carrefour : lance sa centrale d'achat avec U Enseigne

22/10/2018 | 12:30

Le Groupe Carrefour et U Enseigne annoncent avoir concrétisé leur partenariat avec la création d'une centrale d'achat commune pour une durée de 5 ans.



Cette centrale d'achat commune se nomme ' Envergure '. Elle est chargée de la négociation des conditions d'achats des grandes marques nationales et internationales, concernant 70 fournisseurs du secteur des Produits de Grande Consommation (PGC) et quelques fournisseurs Non-Alimentaires.



' ' Envergure ' propose et négocie les plans d'affaires pour Carrefour, U enseigne et Provera, avec un objectif de simplification et d'échanges permettant une grande rapidité de décision et un accompagnement de sa mise en oeuvre ' explique le groupe.



