Carrefour : lance un programme d'actions 'pour mieux manger'

03/09/2018 | 14:30

Carrefour annonce ce jour le lancement d'Act For Food, un programme mondial d'actions concrètes pour permettre aux clients et collaborateurs du groupe 'de mieux manger, partout, à un prix abordable'.



'Avec le lancement d'Act For Food, Carrefour accélère sur la transition alimentaire. Ce programme mondial donne des preuves concrètes de l'engagement de l'enseigne à court et moyen terme pour faire avancer la qualité alimentaire partout dans le monde', explique Carrefour.



Il se déclinera en France autour de 9 engagements (garantie du bio 100% français sur les produits frais à marque Carrefour Bio, suppression ou réduction des traitements antibiotiques en élevage, doublement de la gamme végétarienne...). Le lancement d'une plateforme digitale, qui regroupe l'ensemble des actions et engagements à venir, accompagne celui d'Act For Food.





