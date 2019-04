Carrefour : lance un programme de soutien au bio en Roumanie

04/04/2019 | 10:07

Le groupe Carrefour annonce ce jour le lancement du programme 'Ensemble, cultivons une Roumanie bio', un programme de soutien au bio en Roumanie.



'[Ce programme] comprend trois volets : un soutien à long terme pour les producteurs locaux souhaitant convertir leur exploitation au bio, la mise en place d'un groupement d'acteurs oeuvrant au développement d'une agriculture bio durable, et l'engagement de médias et d'influenceurs afin de mettre en avant les bienfaits du bio en Roumanie', explique Carrefour.



Avec ce programme, Carrefour souhaite faciliter l'accès des agriculteurs aux organismes de certification bio, les assister dans leurs démarches auprès des autorités locales et les aider à obtenir des financements publics, nationaux ou européens, en partenariat avec les ministères concernés.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.