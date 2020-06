Carrefour : lance un service de courses à la voix avec Google

16/06/2020 | 14:04

Carrefour et Google lancent aujourd'hui en France, une nouvelle expérience e-commerce de courses alimentaires à la voix.



Carrefour est le premier distributeur au monde à mettre à la disposition de ses clients le nouveau service de courses à la voix intégré de l'Assistant Google.



' Le partenariat construit avec Google procure à Carrefour un temps d'avance sur le plan technologique et de l'expérience client. Cette innovation, mise au point avec Google, est une nouvelle étape dans l'accélération de la trajectoire e-commerce de Carrefour”, a déclaré Amélie Oudéa-Castéra, Directrice Exécutive E-commerce, Data et Transformation Digitale Groupe Carrefour.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.