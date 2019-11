Carrefour : lance une consultation participative pour lutter contre le plastique sur la plateforme « Mission zéro plastique »

La lutte contre le plastique est devenue un sujet de préoccupation majeur des citoyens et des consommateurs. Ainsi, Carrefour lance ce jour une consultation participative pour inviter les citoyens, consommateurs et parties prenantes, à proposer des solutions, voter et donner leur avis pour réduire les emballages plastiques.

Une plateforme pour l'émergence d'initiatives et de bonnes pratiques

La plateforme « Mission zéro plastique » a pour objectif de permettre aux consommateurs de voter pour les prochaines initiatives de l'enseigne pour la réduction du plastique.

Ainsi, le citoyen est invité à donner son avis autour de différentes thématiques propres à l'usage des emballages plastiques dans la grande distribution sur :

- Les emballages plastiques des Fruits & Légumes pour les produits Bio et Conventionnels

- Les emballages plastiques pour les produits frais tels que les viennoiseries, les tartes et gâteaux

- Les emballages plastiques pour les produits d'épicerie

- Les emballages plastiques pour les produits liquides

- Les emballages plastiques pour les produits « prêt à consommer » tels que les fruits à la découpe, le snacking etc.

La plateforme a également une vocation pédagogique car, pour chaque thématique, Carrefour y expose le contexte, la raison d'utilisation du plastique sur ses produits, les problématiques et les enjeux liés à ces emballages.

Une mobilisation des citoyens pour la mise en place d'actions concrètes

L'objectif de cette consultation publique est de faire émerger des solutions déployables en magasin. Ainsi, Carrefour s'engage à communiquer les résultats de la consultation, à répondre aux différentes questions et remarques des citoyens soulevées lors de leur contribution et à communiquer sur le déploiement des tests et solutions mises en place dans les magasins de l'enseigne.

« La lutte contre les emballages plastiques est un sujet central pour la protection de l'environnement et la préservation des ressources. Ce combat doit être collectif et satisfaisant pour nos partenaires commerciaux, nos producteurs et répondre aux exigences de nos clients. Cette plateforme permettra de dresser un état des lieux de nos actions et nous poussera à aller plus loin pour le déploiement d'emballages durables. », Bertrand Swidersky, Directeur RSE de Carrefour Groupe.

Consultation en ligne du 30 octobre au 30 novembre via la plateforme de consultation spécialisée Cap Collectif, qui collabore pour la première fois avec une entreprise privée.

'Mission Zéro Plastique'https://mission-zero-plastique.carrefour.com.