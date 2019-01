Carrefour : mobilise pour les 30 ans des Pièces Jaunes

Du 9 janvier au 16 février 2019, les magasins Carrefour se mobilisent dans toute la France pour soutenir l'opération Pièces Jaunes en mettant à disposition de ses clients et des collaborateurs des tirelires aux caisses qui accueilleront les dons. Pour cette trentième édition, le parrain de l'opération est le sélectionneur des champions du monde de football, Didier Deschamps.

Une opération de solidarité plébiscitée des Français

Les Pièces Jaunes, est depuis 30 ans, une opération de solidarité devenue un véritable rendez-vous pour les Français. Elle permet ainsi de contribuer au financement des Maisons des parents et chambres parents-enfant à l'hôpital, d'améliorer l'accueil, le confort des enfants et adolescents hospitalisés et de rapprocher les familles du lieu d'hospitalisation.

Depuis son lancement, l'opération des Pièces Jaunes a apporté son soutien à près de 8 780 projets dans 464 villes, 692 établissements et 1 885 services en ont bénéficié.

Carrefour, partenaire historique des Pièces Jaunes

L'enseigne, est engagée depuis 18 ans aux côtés de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France dans le cadre de l'opération Pièces Jaunes, pour financer toujours plus de projets en faveur des enfants et adolescents malades et améliorer leur quotidien à l'hôpital. Depuis 2003 c'est ainsi 140 tonnes de pièces qui ont été collectées dans nos magasins et qui ont permis de reverser 1 540 000 €.

Cette année, comme pour les éditions précédentes, l'ensemble des magasins Carrefour, Carrefour Market, Carrefour City, Carrefour Contact et Carrefour Express seront mobilisés et soutiendront activement la collecte en mettant à disposition des clients des tirelires « Pièces Jaunes » à chaque caisse et en installant des tirelires géantes réparties dans les hypermarchés. Au total, ce sont plus de 98 000 petites tirelires et 290 tirelires géantes qui seront déployées dans les magasins Carrefour.

Carrefour, enseigne engagée tout au long de l'année

Carrefour est mobilisée sur de nombreuses opérations de solidarité dans ses magasins en apportant un soutien sous forme de dons alimentaires, matériels ou financiers à de nombreux acteurs solidaires.

L'ensemble des équipes Carrefour se mobilise et s'investit auprès du monde associatif depuis plusieurs années en soutenant notamment l'opération des Boucles du Coeur, les collectes des Banques Alimentaires, le Secours populaire français, les Restos du Coeur ou encore l'AFM Téléthon.