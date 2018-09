Carrefour : nouvelle directrice exécutive hypermarchés France

14/09/2018 | 13:14

Carrefour annonce que Marie Cheval, actuellement directrice exécutive e-commerce, services et transformation digitale, est nommée directrice exécutive hypermarchés France, en remplacement d'Alain Rabec qui a décidé de quitter le groupe.



Marie Cheval conserve la supervision des services financiers et reste à ce titre membre du comité exécutif groupe. Enrique Garcia Lopez est nommé directeur exécutif e-commerce et transformation digitale France, membre du comité exécutif France.



Le remplacement de Marie Cheval comme directrice clients et transformation digitale groupe fera l'objet d'une prochaine communication. D'ici là, elle assurera à titre transitoire la supervision de ces activités.



