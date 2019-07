Carrefour : ouverture d'une boutique 'test'

25/07/2019 | 15:17

Le groupe Carrefour annonce avoir procédé à l'ouverture, le 12 juillet, d'une boutique test consacrée à l'optique et à l'audition, au sein de l'hypermarché de Vénissieux.



Une seconde boutique de ce type doit ouvrir à la rentrée à Villiers-en-Bière.



“Grâce à ce nouveau concept 'Carrefour Optique et Audition' et au savoir-faire de chacune des enseignes, les consommateurs pourront bénéficier d'une offre complète, qualitative et innovante en matière de produits optiques et auditifs. L'association d'un acteur phare de la grande distribution et d'un des leaders du marché de l'optique permet de répondre au mieux aux besoins des consommateurs au quotidien”, commente le groupe.





