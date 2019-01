Carrefour : ouverture du Hub Digital en mars 2019

24/01/2019 | 09:41

Carrefour annonce que son Hub Digital ouvrira ses portes en mars 2019. Situé dans le 13e arrondissement de Paris, cet espace de 2.500m2 dédié à la transformation digitale s'inscrit dans la continuité du partenariat signé avec Google en juin 2018.



Le Hub Digital Carrefour accueillera les équipes du Lab Carrefour-Google expertes dans l'Intelligence Artificielle et le Machine Learning, et plus de 300 collaborateurs spécialisés dans le digital et l'e-commerce.



Ses équipes s'attacheront à favoriser de nouvelles expériences au profit des consommateurs, notamment en continuant d'innover autour de la data en l'intégrant davantage dans l'ensemble des activités du géant français de la distribution.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.