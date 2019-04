Carrefour : partenaire du premier magasin 100 % automatique d'Amérique latine

Adieu les caisses et les files d'attente. Le nouveau magasin Zaitt de São Paulo, ouvert en partenariat avec Carrefour, propose une toute nouvelle expérience d'achat.

Zaitt, le premier magasin entièrement automatique d'Amérique latine, vient d'ouvrir ses portes à São Paulo. L'entreprise profitera de l'expertise ainsi que du soutien de Carrefour en matière de logistique et d'approvisionnement.

Les clients au cœur de l'expérience d'achat

Pour les clients, la « magie » opère via l'application de payement de Zaitt, qui permet de faire ses courses sans plus se soucier des files d'attente et des caisses. Les clients déambulent dans le magasin, ajoutent des produits à un chariot virtuel et font leurs achats. Tout passe par l'application. Chez Zaitt, les grossistes et les fournisseurs se chargent de réassortir les stocks. Ils sont régulièrement informés des flux de ventes et du moment où ils doivent mettre les produits à disposition.

Le magasin de São Paulo est le deuxième à ouvrir ses portes, après celui d'Espírito Santo. Carrefour est son partenaire stratégique. « Nous testons de nouveaux concepts, des innovations et des technologies afin d'améliorer l'expérience d'achat et d'attirer de nouveaux clients. Tout comme nous le faisons au plan international, nous renforcerons nos partenariats avec les entreprises et les startups qui nous proposent de nouvelles compétences et des innovations technologiques afin d'accélérer notre transformation numérique et de générer des économies d'échelle, pour des services et des solutions véritablement novateurs », déclare Paula Cardoso, PDG de Carrefour eBusiness Brésil.

Reconnaissance faciale et QR code

Afin que les clients vivent l'expérience d'achat la plus confortable possible, Zaitt dispose d'un ensemble de technologies disponibles 24h/24. Des caméras équipées de capteurs surveillent chaque action et reconnaissent en temps réel les personnes dans le magasin. Chez Zaitt, le client est au cœur de l'échange. Après avoir téléchargé l'application et s'être inscrit, deux outils sont à sa disposition pour ouvrir et fermer lui-même l'échange : une application de reconnaissance faciale ou un point de code QR. Les deux outils se trouvent à côté de l'entrée du magasin.

À São Paulo, le client profite en outre d'une nouvelle expérience : l'Identification par radiofréquences (RFID). Il s'agit d'un système d'identification automatique des produits à l'aide de signaux radio. Il n'est plus nécessaire de scanner les produits les uns après les autres. Tous les produits sont identifiés lors de la dernière étape, avant de sortir du magasin. Le processus d'achat est alors plus confortable.

Lorsque le client est en possession de tous ses produits, pour sortir du magasin, il choisit, comme à l'entrée, la reconnaissance faciale ou la lecture d'un code QR pour ouvrir la première porte. Lorsque cette première porte se referme, le client se trouve entre deux portes vitrées. C'est à ce moment-là que les radiofréquences entrent en jeu pour identifier tous les articles présents. Lorsque l'ensemble des produits est « lu », l'achat total est confirmé sur un écran devant le client et le tour est joué ! La deuxième porte s'ouvre et le montant total est débité automatiquement de la carte de crédit enregistrée.