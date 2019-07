Carrefour : partenariat avec la plateforme Glovo

17/07/2019 | 08:37

Carrefour et Glovo annoncent la signature d'un partenariat dans quatre pays, avec une exclusivité en France, pour proposer aux clients urbains un service de livraison en 30 minutes, sept jours sur sept, depuis la plateforme Glovo.



Ce partenariat va être déployé en France, Espagne, Italie et Argentine, et deviendra opérationnel début octobre au plus tard. Les premières villes à lancer ce service seront Paris, Séville, Valence, Milan, Rome et Buenos Aires.



Créée en 2015, la start-up espagnole Glovo est l'un des spécialistes mondiaux de la livraison à la demande, qui connaît une des croissances les plus rapides du monde. Elle est présente dans 26 pays et plus de 186 villes.



