Carrefour : partenariat conclu avec Tesco

06/08/2018 | 08:29

A la suite de leur annonce du 2 juillet, Carrefour et Tesco indiquent la conclusion formelle de leur partenariat stratégique de long terme. Les deux géants de la distribution s'attendent à ce que leur collaboration soit opérationnelle en octobre prochain.



Comme indiqué précédemment, cet accord couvrira les relations stratégiques avec les fournisseurs ainsi que l'achat en commun de produits de marque propre et de biens non marchands. Il sera régi par des cycles opérationnels de trois ans.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.