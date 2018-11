Carrefour : partenariat pour la vente en ligne en Afrique

26/11/2018 | 15:18

Carrefour annonce un partenariat conclu entre deux de ses partenaires internationaux, Majid Al Futtaim (MAF) et CFAO Retail, et Jumia, leader du e-commerce en Afrique, permettant au géant français de la distribution de renforcer sa présence sur ce continent.



Le partenariat permettra en effet aux deux partenaires de Carrefour de commercialiser leurs gammes de produits via la Market Place Jumia dans quatre pays africains, à savoir le Cameroun, la Côte d'ivoire, le Sénégal et le Kenya.



Majid Al Futtaim dispose de 250 magasins au Moyen-Orient et en Afrique dont six au Kenya, tandis que CFAO Retail est présent en Afrique francophone avec trois magasins en Côte d'Ivoire, un au Cameroun et une ouverture au Sénégal prévue au premier trimestre 2019.



