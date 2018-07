Carrefour : prend 10% après des résultats semestriels jugés encourageants

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le titre Carrefour s'inscrit en forte hausse vendredi après des résultats marqués au premier semestre par les premiers effets du plan de restructuration du groupe en France et par un redressement des performances à l'international.

Le chiffre d'affaires est ressorti en hausse de 2,1% à taux de change constants, tiré notamment par une croissance de 9,3% en Amérique latine.

"Le Brésil fait mieux que prévu", note un analyste, "par ailleurs le groupe a conforté les attentes des analystes en termes d'Ebit au second semestre, ce qui en soi constitue un soulagement après plusieurs trimestres de révisions du consensus à la baisse", ajoute-t-il.

La bonne résistance de Carrefour à l'international ne doit pas masquer les pressions fortes sur la performance opérationnelle du groupe en France, souligne de son côté Oddo BHF qui rappelle que 2018 "est un exercice de transition".

Après avoir fermé 273 magasins Dia déficitaires et engagé un plan de départs volontaires dans ses sièges en France, le groupe doit "aller plus vite" dans le repositionnement de ses prix et l'adaptation de ses magasins, notamment les hypermarchés où les initiatives sont trop modestes, ajoute l'intermédiaire financier.

Pour Bernstein, cependant, "Carrefour est en train de renverser la vapeur", et 2018 pourrait marquer un plancher pour la rentabilité. Au premier semestre, le résultat opérationnel courant hors Dia s'est stabilisé à 597 millions d'euros.

Le titre gagne 10,4%, à 15,35 euros.

