Carrefour : présente un nouveau concept de magasin à Dijon

03/09/2019 | 11:25

Carrefour dévoile un nouveau concept dans le magasin Carrefour Dijon Toison D'or.



' Entièrement repensé, ce nouveau magasin s'inscrit dans le cadre du plan de transformation des hypermarchés annoncé par Alexandre Bompard, en janvier 2018 ' indique le groupe.



Le nouveau magasin présente par exemple une offre inédite de solutions repas. Il permet aussi de valoriser des métiers frais traditionnels (boucherie, charcuterie, fromage, boulangerie, pâtisserie, poissonnerie, fruits & légumes).



Il comprend également un espace entièrement dédié aux produits biologiques et une offre régionale renforcée avec plus de 3 300 références.



Le nouveau modèle dévoile enfin des offres sur le non alimentaire sur la beauté, le bébé et l'enfant, la maison, l'animalerie et le média culture.



' Dans la continuité du plan de transformation engagé par Carrefour sur ses hypermarchés, trois nouveaux magasins bénéficieront du déploiement de ce nouveau modèle d'ici la fin de l'année ' précise le groupe.



