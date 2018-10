Carrefour : rejoint la plateforme 'IBM Food Trust'

08/10/2018 | 14:29

Le groupe Carrefour annonce ce lundi rejoindre la plateforme IBM Food Trust, 'pour agir à l'échelle mondiale'.



Basée sur la blockchain, cette plateforme fournit aux distributeurs, fournisseurs, producteurs et aux industriels de l'agro-alimentaire des données provenant de l'ensemble de l'écosystème alimentaire.



'L'objectif de la collaboration entre Carrefour et IBM Food Trust est de mettre en place un standard mondial de traçabilité alimentaire entre tous les maillons de la chaine depuis le producteur jusqu'aux canaux de vente', explique Carrefour.





