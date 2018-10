Carrefour : renforce sa coopération avec UNI Global Union

04/10/2018 | 13:05

Le groupe Carrefour annonce ce jour la reconduction de son accord mondial avec la fédération syndicale UNI Global Union, qui vise 'à promouvoir le dialogue social et la diversité ainsi qu'à garantir la protection des principes et droits fondamentaux sur le lieu de travail'.



Carrefour et UNI Global Union précisent avoir ajouté au texte précédent une 'détermination commune' de s'attaquer au problème des violences dirigées contre les femmes au travail.



'La reconduction de cet accord mondial témoigne des mesures pratiques que Carrefour et UNI entreprennent ensemble en vue d'appliquer les normes du travail, sur la base des Conventions fondamentales de l'OIT, des Principes directeurs de l'ONU et des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales. Avec cet accord, Carrefour et UNI Global Union établissent les bases de la promotion des entreprises responsables dans l'ensemble des opérations de la société, y compris dans sa chaîne d'approvisionnement et chez ses franchisés', commente le groupe Carrefour.





