Carrefour : renouvelle son engagement pour le climat

Lancé par la Ville de Paris en 2013, le dispositif partenarial « Paris Action Climat » permet aux entreprises et aux institutions parisiennes de s'inscrire dans les engagements du Plan Climat à travers la signature d'une charte. Le dispositif a été repensé avec la collaboration de l'Agence Parisienne du Climat pour permettre aux signataires de participer à un Club des partenaires ainsi qu'à des communautés d'acteurs sectorielles, lieux de rencontres, de veille et de réflexion entre pairs.

Une stratégie d'entreprise 1,5° C

Partenaire du Plan climat depuis 2017, Carrefour a signé la nouvelle charte « Paris Action Climat » qui redéfinit le projet de transition vers une ville post carbone et 100 % énergie renouvelable à l'horizon 2050. Carrefour s'est engagé au niveau or, le 2e niveau d'engagement de la charte, qui établit une stratégie d'entreprise pour limiter le réchauffement climatique à + 1,5° C d'ici 2030. Cette nouvelle formule vise également à renforcer le rôle du Club des partenaires pour plus d'interactions entre les acteurs et de participation aux projets soutenus par la Ville. Le Club se réunit annuellement en comité de suivi pour faire le bilan de l'année écoulée.

Le Groupe Carrefour a déjà pris des engagements forts en faveur du climat, en particulier en mettant en place une stratégie bas-carbone en 2015, avec pour objectif la réduction de ses émissions de CO2 de 40 % d'ici 2025, et de 70 % d'ici 2050 (par rapport à 2010). Des objectifs ambitieux qui impliquent de réduire la consommation d'énergie des magasins, de promouvoir davantage les fluides réfrigérants naturels, de développer des modes de transport plus respectueux de l'environnement, comme les camions au bio-méthane, et d'utiliser progressivement de plus en plus d'énergies renouvelables.